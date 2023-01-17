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Открылся Центр коллаборации по элиминации вирусных гепатитов
17.01.2023 11:20
В Национальном центре по контролю заболеваний открылся Центр коллаборации Всемирной организации здравоохранения по элиминации вирусных гепатитов. Мероприятие открыл министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Глава ведомства ознакомил гостей с целями центра и отметил, что диагностика вирусных гепатитов и всеобщий доступ к лечению значительно снизили бремя болезни.
По словам министра, решение Всемирной организации здравоохранения об открытии Центра коллаборации является признанием значительного успеха государственной программы по элиминации гепатита С в Грузии и решительной поддержкой международных партнеров.
В частности, присвоение центру статуса дает право и ответственность за разработку, мониторинг, укрепление потенциала диагностических лабораторий и обмен успешным опытом национальных планов и стратегий тестирования по элиминации гепатита в Грузии.
В мероприятии приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения, международных и местных партнеров, участвующих в процессе элиминации вирусных гепатитов, а также специалисты данной отрасли.
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