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Брат Саакашвили: Я идеалист и верю в человеческую гуманность, человеколюбие и в здравый смысл
17.01.2023 12:41
Верю, не покажем миру, что мы дикое общество, где убивают президентов, - заявил брат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Саакашвили в Тбилисском городском суде, где должен пройти очередной судебный процесс по вопросу отсрочки наказания Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.
Как отметил Саакашвили, здесь речь идет не о защите политических вкусов, а о здоровье человека.
«Я лично – идеалист и верю в человеческую гуманность, человеколюбие и еще в то, что возобладает здравый смысл, или даже, государственность, чувство государственности. Верю, не покажем миру, что мы дикое общество, неконституционное государство, где убивают президентов, где не бережливы к истории, прошлому, настоящему и даже будущему. То, что происходит, это катастрофа. Здесь речь идет не о защите каких-либо политических вкусов, здесь речь идет о здоровье человека, вот и все», - заявил Давид Саакашвили.
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