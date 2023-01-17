

«Media advocacy coalition» оценивает решение суда как шаг против свободы слова

17.01.2023 12:52





«Media advocacy coalition» («Коалиция медиа адвокации») назвала тревожным решение Тбилисского апелляционного суда по делу о событиях 5 июля 2021 года, когда суд оправдал фигурантов дела о насилии в отношении представителей медиа, в части соучастия в организованном групповом насилии на почве нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и сократил им наказание с 5 до 4 лет лишения свободы.



«Media advocacy coalition» считает, что указанный вердикт является очередным шагом направленным против журналистов, свободы слова и демократических процессов.



Кроме того, организация считает тревожным тот факт, что, несмотря на общедоступные доказательства, никто не был привлечен к ответственности за организацию группового насилия:



«Народный защитник Грузии, «Media advocacy coalition» и входящие в нее организации неоднократно обращались в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против организаторов группового насилия 5 июля. К сожалению, несмотря на обращение, государственные органы не предпринимают надлежащих шагов для обеспечения эффективного реагирования на факты масштабного нападения на СМИ, хотя в результате организованного насилия пострадали 56 человек, в том числе 47 журналистов. После нападения был арестован 31 человек, 27 из них за насилие в отношении журналистов.



Проблемы с точки зрения обеспечения безопасности представителей СМИ и эффективного реагирования на совершенные против них преступления отмечены, в том числе, в принятой Европарламентом резолюции.

Об этом неоднократно упоминала «Media advocacy coalition» в своих заявлениях», — говорится в сообщении.



«Media advocacy coalition» призывает власти обеспечить эффективную защиту прав журналистов, в том числе привлечь к ответственности организаторов и участников группового нападения над представителями СМИ 5 июля 2021 года.



Апелляционный суд смягчил приговоры шести осужденным по делу о насилии 5 июля 2021 года. По решению второй инстанции все шестеро осужденных оправданы по части второй статьи 225 УК Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии, а назначенный первой инстанцией 5-летний срок лишения свободы сокращен до 4.



Давид Куталадзе, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе, Гия Гигуашвили, Торнике Давлашеридзе и Акакий Накашидзе находятся в списке осужденных, чьи апелляции были оглашены судом. Им предъявлено обвинение по части третьей статьи 118 и статьям 154, 156 УК Грузии, что означает причинение менее тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование журналистской деятельности и преследование.



5 июля 2021 года в Тбилиси, чтобы сорвать «Марш Достоинства», запланированный в рамках Тбилисской недели гордости, на проспект Руставели вышли организованные Патриархией гомофобные и агрессивные группы. Всего на проспекте Руставели и близлежащих улицах были избиты 53 журналиста. Агрессивно настроенные люди нападали на всех, кто каким-либо образом был связан со СМИ, имел микрофон или камеру.



11 июля скончался оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава. Перед этим, 5 июля, представители организованных Патриархией агрессивных группировок напали на него, когда он выполнял свои профессиональные обязанности.



По гибели оператора МВД обнародовало лишь часть экспертного заключения. Согласно обнародованной части заключения, непосредственной причиной смерти оператора телекомпании «Пирвели» стала передозировка наркотиков. Передозировка наркотиков – версия следствия по делу Лашкарава, на которую МВД намекало со дня гибели оператора.



Как Лашкарава убили во второй раз



Задолго до заключения экспертизы об установлении причины его смерти грузинские власти обнародовали предварительные версии сразу после его смерти, очень похожие на т.н. репутационное убийство.



Кроме того, в отчете эксперта не говорится о том, какую роль в смерти сыграла жестокая физическая расправа произошедшая за несколько дней до этого.





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