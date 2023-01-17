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Состояние архимандрита, пострадавшего при пожаре в монастыре Гелати, критическое
17.01.2023 12:58
Состояние архимандрита Иосифа Бурджанадзе, пострадавшего в результате пожара, вспыхнувшего в монастыре Гелати, оценивается как критическое. Инцидент произошел 16 января, в полночь.
В интервью «Мтавари Архи» врач Кутаисского ожогового центра Ирма Месхи сообщила, что площадь ожогов пострадавшего составляет 44% тела, он находится в реанимации.
Что касается версии церкви относительно пожара, то в заявлении Кутаисско-Гаэнатской епархии указано следующее:
«От зажженного камина в гостевой келье Гелатского монастыря загорелась стоящая рядом кровать. Это произошло в то время, когда последний оставшийся гость вышел из кельи.
Архимандрит Иосиф вошел в келью для гостей, что бы потушить пожар, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу».
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