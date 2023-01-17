

В Хартии журналистской этики Грузии подвергли критике решение о смягчении приговора за насилие над журналистами

17.01.2023 13:04





Смягчение приговора шести осужденным по событиям 5 июля 2021 года в ещё большей степени поощряет насилие над журналистами, считает исполнительный директор Хартии журналистской этики Грузии Мариам Гогосашвили.



По её словам, данное решение суда делает еще более невозможным выявление ответственности организаторов насильственных событий, которых и так до сих пор не привлекли к ответственности.



«Мы видим, что большинство виновных получили очень лёгкое наказание», — отметила она в беседе с «Netgazeti».



«В большинстве случаев следствие было начато и не завершено, а если следствие дошло до завершения, мы видим, как суд принимает решения. Дело в том, что все это делалось организованно», — добавила она.



Гогосашвили подчеркивает, что 5 июля пострадали более 50 журналистов и важно привлечь к ответственности организаторов насилия, что будет превенцией насилия в отношении работников СМИ.





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