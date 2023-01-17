

Лечащий врач счел нецелесообразным транспортировать Саакашвили в суд

17.01.2023 13:42





Сегодня проходит очередной судебный процесс по вопросу отсрочки наказания третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили или освобождения его от наказания.



Саакашвили на суде не присутствует — он отказался участвовать дистанционно, а врачи не рекомендовали его транспортировку в суд.



На заседании судья Гиоргии Аревадзе зачитал протокол, подписанный представителями Пенитенциарной службы и самим Саакашвили.



«Осужденному было предложено дистанционное участие в процессе, от чего он отказался и просит доставить его в суд. Лечащий врач не рекомендовал транспортировку осужденного в суд», — говорится в сообщении, представленном суду Пенитенциарной службой.



По словам судьи, в протоколе также есть запись от Саакашвили: «Я готов явиться. Меня не устраивает качество включения».



Согласно сообщению, представленному в суд компанией «Вивамед», врач не считает целесообразным транспортировать Саакашвили исходя из состояния его здоровья.





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