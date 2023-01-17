

Американский врач: артрит Саакашвили может быть вызван воздействием токсических веществ

17.01.2023 13:52





В Тбилисском городском суде заслушивают американского доктора Джеймса Коби, который дает показания по делу Михаила Саакашвили. Со слов американского специалиста, он осматривал экс-президента Грузии 8 октября, после чего Саакашвили провели МРТ, которое выявило артрит тазобедренных суставов.



По словам Коби, перед осмотром у Саакашвили наблюдалась ригидность мышц шеи и боль в плечевом суставе. Политик практически не мог пользоваться левой рукой, левая нога также была малоподвижна.



Коби отметил, что артрит, обнаруженный в обоих тазобедренных суставах Михаила Саакашвили, может быть результатом токсического воздействия.



«Я осмотрел больного 8 октября в час дня и на следующий день после полудня. У него были сильные боли, такие, что он не мог повернуть голову влево. Также были сильные боли в области левого плеча < > Он не мог двигать левым плечевым суставом, только в ограниченной степени. И эти две вещи, скованность мышц шеи и боль в плечевом суставе, усугубляли друг друга. Его левое плечо и область левого запястья была очень слабой.



Когда я изучал тазобедренные суставы, подвижность левого сустава была значительно меньше, чем правого. Я также попросил его встать, чтобы осмотреть спину, он опирался на костыль правой рукой и практически не мог опираться на левую руку, движение левой ноги также было слабым и сопровождалось болью. Ближе к вечеру я снова посетил его, чтобы удостовериться, перепроверить, что все, что я нашел, действительно верно.



Потом сделали рентген, так как на рентгене было зафиксировано только одно положение, мне было сложно диагностировать задний вывих в плечевом суставе. В ноябре ему сделали МРТ левого нижнего сустава, я обнаружил артрит, а также обнаружил глубокую борозду на плечевой кости, что соответствовало вывиху. Кроме того, я изучил рентген его тазобедренного сустава, результаты МРТ-исследований, и эти исследования демонстрируют, что артрит находится в обоих тазобедренных суставах.



Я считаю, что артрит обоих тазобедренных суставов может быть результатом токсического воздействия. Ртуть является одним из элементов, который обычно вызывает повреждение суставов. Артрит также был обнаружен в области позвоночника, хотя я не связываю его с этим, он носит более дегенеративный характер», — сказал Коби.





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