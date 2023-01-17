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«Саакашвили требуется операция, иначе он не сможет ходить» — хирург-травматолог Джеймс Коби
17.01.2023 14:16
Американский хирург-травматолог и ортопед Джеймс Коби утверждает, что Михеилу Саакашвили необходимо провести несколько операций, иначе он практически не сможет передвигаться.
Об этом американский врач сообщил во время дистанционного интервью на судебном заседании в Тбилисском городском суде. По его словам, Саакашвили были поставлены следующие диагнозы:
- Артрит левого плечевого сустава и задний вывих
- Артрит левого тазобедренного сустава
- Повреждение (разрыв) межпозвоночного диска в области шеи и радикулопатия
- Спинальный стеноз, в основе которого лежит сдавление нервов спинного мозга
Из перечисленных диагнозов, по мнению Коби, проблемы шеи и левого плечевого сустава являются наиболее серьезными и болезненными.
«Ему нужна операция на шее, а также операция на левом плечевом суставе. Также предположительно требуется хирургическая операция на левом тазобедренном суставе. Движения сильно затруднены. Если эти операции не будут проведены вовремя, ситуация еще больше усугубится и он практически не сможет ходить и двигаться», — сказал Джеймс Коби.
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