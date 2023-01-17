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В Кашветской церкви проходит гражданская панихида по Бубе Кикабидзе


17.01.2023   16:13


В Кашветской церкви в Тбилиси проходит гражданская панихида по выдающемуся грузинскому певцу и актеру Вахтангу (Бубе) Кикабидзе.

Почтить его память приходят актеры, певцы, политики и другие представители общественности.

Буба Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В четверг, 19 января, состоится вынос гроба с его телом из Большого концертного зала в Тбилиси. По информации членов семьи, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище.


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