

В Кашветской церкви проходит гражданская панихида по Бубе Кикабидзе

17.01.2023 16:13





В Кашветской церкви в Тбилиси проходит гражданская панихида по выдающемуся грузинскому певцу и актеру Вахтангу (Бубе) Кикабидзе.



Почтить его память приходят актеры, певцы, политики и другие представители общественности.



Буба Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В четверг, 19 января, состоится вынос гроба с его телом из Большого концертного зала в Тбилиси. По информации членов семьи, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





