

Сотрудники Скорой помощи переночуют в здании администрации в знак протеста

18.01.2023 22:03





В знак протеста врачи и водители бригад Скорой помощи намерены переночевать в административном здании Центра координации чрезвычайных ситуаций и Скорой помощи.



Участники акции заявляют, что протест является бессрочным и продолжится до повышения их зарплат. Работники требуют повысить им зарплату на 100 процентов.



По словам одного из участников акции Гиоргия Бостоганашвили, протестующие провели акцию и вчера, но на встрече с руководством получили отказ в удовлетворении требований и решили переночевать в здании ведомства.



Работники скорой помощи уже несколько месяцев требуют повышения зарплаты, которая, по их словам, низкая, особенно на фоне инфляции.



Они также отмечают, что несмотря на обещание руководства, им уже не выплачивают ковид-надбавки, которые обещали сохранить до повышения зарплат.



В самом ведомстве отметили, что на данном этапе не планируют делать заявления.





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