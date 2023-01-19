

«Институт урбанического развития» выступил против строительства 65-этажного здания возле «Лагуна Вере»

19.01.2023 17:04





«Институт урбанического развития» выступила с заявлением по проекту строительства 65-этажного здания возле «Лагуна Вере». В организации считают, что этот проект совершенно не соответствует той зоне на которой его планируют возвести.



«Предложенный проект полностью не соответствует пространственному развитию этой зоны города. Даже больше — в Тбилиси, наверно, сложно отыскать место, которое еще более не соответствует строительству такого масштаба и высоты.



Примечательно, что согласно генплану города территория является рекреационной зоной. Проект требует изменить этот статус на общественно-деловой, что даёт участку максимально возможный коэффициент строительства», — говорится в заявлении.



Утверждения заказчика строительства о том, что итоги и рекомендации исторического и архитектурного исследования были учтены, являются ложными, считают в Институте.



«В пояснительной записке к проекту говорится, что проект предусматривает парковку на 1000 машин. То есть, ожидается заезд и выезд не менее 1000 машин на территорию. Насколько бы не пытались обосновать, что концентрация дополнительно 1000 автомобилей на территории не перегрузит самый важный транспортный узел города, это утверждение будет ложным.



В пояснительной записке указано, что у территории три входа, в том числе один со стороны Площади Героев, но в проектных материалах предусмотрено только два входа. Вокруг Площади Героев за последние два десятилетия сильно пострадали архитектурный облик и городская структура. Объем, предусмотренный проектом, нанесёт критический ущерб правому берегу Куры и зоне которая находится под защитой, как историческая. Недопустимо даже обсуждать этот проект», — считают в организации.



Напомним, что фонд «Карту» планирует построить В Тбилиси 65-этажное многофункциональное здание на месте бывшей шелковой фабрики, между «Лагуна Вере» и монументом Героям.





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