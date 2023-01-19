

Отец Темирлана Мачаликашвили доволен решением Европейского суда по правам человека

19.01.2023 17:35





После решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), грузинская сторона должна заново расследовать дело об убийстве спецназовцами его сына, Темирлана Мачаликашвили, заявил Малхаз Мачаликашвили.



По словам Малхаза Мачаликашвили, дело расследовало ведомство, которое и совершило преступление, тем ни менее оно не смогло получить положительный для себя итог.



«Европейский суд говорит, что это дело не было расследовано и в связи с этим, они не могут прямо сказать, что этот человек был убит государством. Для меня главное и важное то, что суд заявил, что в этом деле очень много нарушений и оно было расследовано неэффективно. При этом, все было целенаправленно сделано для того, чтобы нас не полностью оправдали и в ЕСПЧ. Поэтому нам и не дали статус пострадавшего. Честно говоря, я если не впечатлён, то доволен этим решением. Когда мы дело имеем с государством, ЕСПЧ пытается не обидеть и государство. Тем не менее, самое главное, что было сказано, что дело расследовано неэффективно», — заявил он.



Напомним, что сегодня стало известно решение ЕСПЧ по делу Темирлана Мачаликашвили.





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