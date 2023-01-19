Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Буба Кикабидзе похоронен на Верийском кладбище


19.01.2023   19:01


Народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе похоронен на Верийском кладбище. Согласно его завещанию, артиста похоронили рядом с членами семьи.

Гражданская панихида сначала проходила в Кашветской церкви, после чего артиста перевезли в Большой концертный зал филармонии, откуда горожане и представители различных сфер общества проводили его в последний путь под непрерывные аплодисменты.

На похоронах присутствовали делегации из разных стран, в том числе из Украины.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II прислал на гражданскую панихиду письмо с соболезнованиями. Письмо-соболезнование направил и президент Украины Владимир Зеленский, которое на панихиде зачитал министр культуры Украины.

Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна