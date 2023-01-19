

Буба Кикабидзе похоронен на Верийском кладбище

19.01.2023 19:01





Народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе похоронен на Верийском кладбище. Согласно его завещанию, артиста похоронили рядом с членами семьи.



Гражданская панихида сначала проходила в Кашветской церкви, после чего артиста перевезли в Большой концертный зал филармонии, откуда горожане и представители различных сфер общества проводили его в последний путь под непрерывные аплодисменты.



На похоронах присутствовали делегации из разных стран, в том числе из Украины.



Католикос-патриарх всея Грузии Илия II прислал на гражданскую панихиду письмо с соболезнованиями. Письмо-соболезнование направил и президент Украины Владимир Зеленский, которое на панихиде зачитал министр культуры Украины.



Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.





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