

Невролог Отар Тоидзе: Кахексия у Михаила Саакашвили началась около 8 месяцев назад

20.01.2023 14:46





Кахексия у [Михаила Саакашвили] началась около 8 месяцев назад, в конце ноября до критериев, удовлетворяющих кахексии, не хватало нескольких килограммов. Данных сегодня не знаю, наверное, уже есть стадия кахексии, - об этом невролог Отар Тоидзе заявил на заседании суда, где идет очередной судебный процесс, связанный с отсрочкой приговора Михаилу Саакашвили или освобождением его от наказания.



По его словам, в течение около 6 месяцев основная атрофия протекала в конечностях, особенно в области голени и предплечья.



«Кахексия - это состояние, при котором имеет место катастрофическая потеря веса, оно имеет свои параметры. Есть определенный процент потери веса за определенный период времени, также есть показатель индекса массы тела, либо одно, либо другое должно совпадать. Это прямые критерии и есть еще побочные критерии, такие как анорексия, отсутствие настроения - всего 10 критериев. Так как неврологическое исследование требует полноценного осмотра пациента, мы проводили мониторинг его веса, окружности конечностей. У меня есть таблица, могу ее представить, но, наверное, должны поверить, что примерно за 6 месяцев основная атрофия протекала в конечностях, особенно в области голени и предплечья… Кахексия началась около 8 месяцев назад, когда мы прекратили мониторинг пациента, то есть в последние дни ноября, на тот период не хватало нескольких килограммов, чтобы соответствовать критериям кахексии. Данных сегодня не знаю, наверное, уже есть стадия кахексии», - заявил Отар Тоидзе.



Кроме того, как отметил Тоидзе, Михаил Саакашвили может потерять зрение в правом глазе.



«В течение первых трех месяцев его помещения в систему исполнения наказаний его дважды осматривал офтальмолог, окулист, и заключение – здоров. Из второго исследования в клинике «Вивамед» появляются т.н. дегенеративные изменения сетчатки глазного дна, макулопатия, совпавшая с ухудшением зрения в правом глазе. Макулопатия – дегенеративное заболевание, которое продолжает прогрессировать. В самом тяжелом случае [Михаил Саакашвили] потеряет зрение на один глаз, если это не распространится и на вторую сторону. У нас нет офтальмологических заключений за последний период, если не ошибаюсь, последнее заключение было в октябре», - сказал Тоидзе.





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