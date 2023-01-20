

Один из раненых во время нападения в Сагареджо выписан из клиники, три пациента остаются в клинике

20.01.2023 20:09





Одного из раненых во время нападения в Сагареджо выписали из сагареджойского филиала «Джео хоспиталс». Как сообщил журналистам директор клиники Мамука Отиашвили, у пациента отмечались огнестрельные ранения, небольшие травмы, в клинике ему было проведено лечение и в удовлетворительном состоянии он выписан на дом. По его словам, на данном этапе в филиале «Джео хоспиталс» остаются три пациента, состояние одного из них критически тяжелое.



«В течение ночи в клинику поступило 6 пациентов с огнестрельными ранениями. Один из них [полицейский] был мертв. Один же был переведен в специализированную клинику в Тбилиси. Остальные четыре пациента продолжали лечение в «Джео хоспиталс» в Сагареджо. Один из четырех выписан в удовлетворительном состоянии. Троим проведено неотложное оперативное лечение. Состояние двух из них стабильное. Один – критически тяжелый пациент, на данном этапе продолжает лечение в департаменте критической медицины. Состояние остается критическим, проводится соответствующее лечение. Динамика на этом этапе без изменения. У него сквозные огнестрельные ранения в области живота и бедра. У остальных прооперированных были сквозные огнестрельные ранения нижних конечностей», - сказал Мамука Отиашвили.



Напомним, что в результате происшествия в Сагареджо погибли 5 человек, еще 5 получили ранения. Среди погибших 1 полицейский и 4 жильца дома, где открыл огонь бывший военный.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





