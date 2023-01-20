

Состояние одного из раненных в Сагареджо остается критическим

20.01.2023 20:11





Состояние одного раненого в Сагареджо по-прежнему критическое. Об этом журналистам сообщил директор клиники «Geo Hospital».



По словам Мамуки Отиашвили, трое пострадавших проходят лечение в их клинике. Два человека находятся в стабильном состоянии, а один пациент остается в критическом состоянии:



«Состояние двух пациентов на данном этапе стабильное, они продолжают лечение в хирургическом отделении, в то время как один, в критическом состоянии. На данном этапе он продолжает лечение в отделении интенсивной терапии. Его состояние здоровья по-прежнему критическое. Есть сквозные раны в области живота и бедра», — говорит врач.



Стрельба в Сагареджо — что известно на данный момент



В ночь на 20 января вооруженный человек открыл огонь с балкона жилого дома в Сагареджо. По официальным данным, он стрелял по людям находившимся во дворе, в том числе и по тем, кто пытался помочь раненым.



Стрелок убил 5 человек, в том числе одного полицейского. По данным МВД, после этого он предположительно покончил с собой.



Стрелок был бывшим военным. По информации министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, взрослый сын обвиняемых также находился в доме, когда началась стрельба, но вскоре покинул квартиру.



Ночью 5 раненых были доставлены в Сагареджоское отделение «Geo Hospital». Состояние троих из них стабильное, одного критическое. Одна из 5 раненых, женщина с травмой глаза, доставлена ​​в Тбилиси.



Следствие ведется по части «л» статьи 109 и части третьей статьи 236 УК Грузии, которая касается умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.







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