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Один из раненых в Сагареджо остается на управляемом дыхании


21.01.2023   13:01


По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Джео хоспиталс» Мамуки Отиашвили, двое раненых в Сагареджо продолжают лечение в хирургическом отделении и их состояние стабильное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.

Как сообщил «IPN» Отиашвили, молодому парню были проведены хирургические вмешательства, и его состояние здоровья сравнительно стабилизировалось.

Что касается остальных двух пациентов, то, по словам врача, у них сквозные огнестрельные ранения в области бедра.

«Джео хоспиталс» продолжают лечение трое раненых. Состояние двоих из них сравнительно стабильное. Они лечатся в хирургическом отделении. Ночью осложнений не было. Третий пациент, который продолжает лечение в реанимационном отделении, остается на управляемом дыхании, однако параметры сравнительно стабилизировались, и он находятся под наблюдением. Этот пациент - 24-летний парень. Ему сделали операцию на брюшной полости, также проведена пересадка артерии и вены», - заявил Мамука Отиашвили.

Как заявляют «Джео хоспиталс», несмотря на тяжесть ранений пациентов, команда врачей «Джео хоспиталс» делает все для оказания им помощи.


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