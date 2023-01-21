|
|
|
Один из раненых в Сагареджо остается на управляемом дыхании
21.01.2023 13:01
По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Джео хоспиталс» Мамуки Отиашвили, двое раненых в Сагареджо продолжают лечение в хирургическом отделении и их состояние стабильное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.
Как сообщил «IPN» Отиашвили, молодому парню были проведены хирургические вмешательства, и его состояние здоровья сравнительно стабилизировалось.
Что касается остальных двух пациентов, то, по словам врача, у них сквозные огнестрельные ранения в области бедра.
«Джео хоспиталс» продолжают лечение трое раненых. Состояние двоих из них сравнительно стабильное. Они лечатся в хирургическом отделении. Ночью осложнений не было. Третий пациент, который продолжает лечение в реанимационном отделении, остается на управляемом дыхании, однако параметры сравнительно стабилизировались, и он находятся под наблюдением. Этот пациент - 24-летний парень. Ему сделали операцию на брюшной полости, также проведена пересадка артерии и вены», - заявил Мамука Отиашвили.
Как заявляют «Джео хоспиталс», несмотря на тяжесть ранений пациентов, команда врачей «Джео хоспиталс» делает все для оказания им помощи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна