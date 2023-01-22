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Один из раненых при нападении в Сагареджо остается на управляемом дыхании
22.01.2023 12:27
По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Джео хоспиталс» Мамуки Отиашвили, состояние двух раненых при нападении в Сагареджо удовлетворительное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.
Как он сообщил «IPN», состояние здоровья тяжелого пациента в динамике лучше.
«Состояние здоровья двух пациентов на сегодняшнее утро удовлетворительное. Состояние одного крайне тяжелого пациента в динамике лучше, однако, исходя из его общего состояния, травмы он остается на управляемом дыхании и продолжает лечение в отделении реанимации.
В настоящее время у нас продолжают лечиться три пациента. Один пациент в связи с травмой глаза был переведен в соответствующую клинику и выписан из этой клиники домой, на амбулаторное лечение. Один пациент с легкими ранениями выписан из нашей клиники в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», - сказал Мамука Отиашвили.
Напомним, в результате нападения в Сагареджо погибли 5 человек, еще 5 человек, находившихся во дворе корпуса, получили ранения. Среди погибших 1 полицейский и 4 - жильца дома, где открыл огонь бывший военный.
По информации следствия, несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома произвел Н.А., 1974 г.р. По их данным, позже, как только прибыл отряд спецназа, данное лицо, предположительно, покончило жизнь самоубийством.
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