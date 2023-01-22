

В Тбилиси прошла акция солидарности в связи с днем единства Украины

22.01.2023 16:39





На Мосту мира в Тбилиси прошла акция поддержки в связи с Днем Соборности – днем единства Украины.



Акция проведена при организации граждан Украины, и сегодня подобные перформансы прошли более чем в 40 городах мира.



Участники акции выстроились на Мосту мира в живую цепь и развернули баннеры в поддержку Украины.



Как заявил один из организаторов Михаил Пуянин, помимо граждан Украины на сегодняшней акции присутствовали граждане и других стран, за что он их поблагодарил.



«В первую очередь, хочу поблагодарить все страны, которые помогают Украине. Все страны должны признать Россию террористическим государством. Россия не должна иметь возможности обойти санкции. Именно поэтому все наши партнеры и все страны цивилизованного мира должны прекратить всяческое дипломатическое и экономическое сотрудничество с Россией.



Кроме того, важна военная поддержка Украины и поставки оружия. Я обращаюсь ко всем странам - срочно помогите Украине, нам действительно нужно вооружение.



К сегодняшней акции также присоединились граждане разных стран, именно поэтому на сегодняшнем мероприятии можно увидеть флаги не только Украины, но и других государств. Подобная ситуация и в других городах мира, где сегодня проходит подобная акция, и там тоже многие граждане идут, чтобы выразить поддержку Украине. Когда Украина победит, это будет наша общая победа», - сказал организатор акции.





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