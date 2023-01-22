

В Батуми прошла акция солидарности в связи с Днем единства Украины

22.01.2023 23:01





В связи с Днем единства Украины в Центральном парке Батуми прошла акция солидарности. Помимо граждан Украины, проживающих в Аджарии, на митинге присутствовали местные жители и несколько граждан Беларуси.



«Террорист Путин и его подчиненные каждый день убивают невинных людей. Чтобы победить этого монстра, нужно больше оружия. Мы просим дружественные страны поставить Украине больше оружия», — сказал один из участников акции.



На митинге в знак благодарности были представлены флаги стран, которые поддерживают Украину.







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