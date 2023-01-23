

Союз регби штата Джорджия (США) будет болеть за сборную Грузии на чемпионате мира по регби

23.01.2023 14:58





Из-за того, что сборная США по регби не прошла квалификацию на чемпионат мира 2023 года во Франции, Союз регби штата Джорджия принял решение поддержать грузинскую сборную по регби «Лело» на предстоящем чемпионате мира. Президент Союза регби штата Джорджия Стив Мэйс написал об этом Союзу регби Грузии:



«Верность вашей страны регби удивительна и действительно ценна. Такая любовь и преданность нашему любимому виду спорта является примером для регбийных стран, которые могут многому у вас научиться.



Для нас большая честь дружить с вами. Сообщаем вам, что штат Джорджия выбирает сборную Грузии и будет болеть за неё на чемпионате мира во Франции. Надеемся, что в дни чемпионата мира «Борджгалоснеби», а также наши друзья из Союза регби Грузии услышат наши возгласы и почувствуют нашу поддержку из-за океана. Все вместе подбодрим «борджгалоснеби» от Джорджии до Грузии – вперед «Лело»!





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