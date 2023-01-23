

Директор «Вивамед» заявила, что Саакашвили приносят недостаточно калорийную еду

23.01.2023 16:05





Состояние Михеила Саакашвили не является критическим и единственным фактором, заслуживающим внимания, является его вес, заявила генеральный директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе в эфире телеканала «Имеди».



По её словам, лечащие врачи экс-президента не могут поддержать его вес в связи с тем, что члены семьи не приносят Саакашвили пищу, содержащую нужные калории.



Она отметила, что нельзя приносить такую пищу — «готовую еду из магазина», когда «человек так плохо питается».



«Я точно знаю, что когда ему приносили вкусную еду, он это ел. Я не привыкла жаловаться, но когда знаешь, что его выздоровление по большей части зависит от питания, принеси хотя бы 1000 калорий… С пищей в 500, 600, 700 калорий, он конечно будет худеть… Он может освоить принимаемую пищу… Если, например, ешь борщ или какую-то еду, значит можешь питаться, ну вот и принесли бы что-то вкусное… Говорят, что не будет есть», — сказала Надирадзе.



Гендиректор клиники также добавила, что члены семьи политика не учитывают просьбу врачей приносить разнообразную еду.



«Когда врач просит приносить разнообразную пищу, а они приносят холодную еду из магазина, желая, чтобы человек хорошо питался… Я бы не хотела есть то, что видела».



Мать Саакашвили Гиули Аласания ответила на заявление Надирадзе и сказал, что хорошее питание экс-президента в интересах его семьи и ему приносят ту еду, которую он может есть.



«Не думаю, что мы приносим что-то невкусное и некачественное», — отметила она, добавив, что несколько раз попытались дать Саакашвили рекомендуемую врачами еду, но он не смог её съесть.





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