

Граждане Ирана и России проведут в Тбилиси «Марш против диктатуры»

24.01.2023 11:55





Граждане Ирана и России, укрывающиеся в настоящее время в Грузии, сегодня 24 января, проведут в Тбилиси «марш против диктатуры».



Шествие начнется с площади Республики и завершится у здания парламента.



Как рассказала Netgazeti одна из участниц акции Мариам Шариф, они протестуют против диктаторских режимов в Иране и России, поддерживая борьбу украинского народа против российского вторжения. По ее словам, марш проводится совместно с гражданами России.



«Этот марш для всех, кто борется против диктатуры. Мы хотим показать, что иранский народ борется против диктатуры, поддерживая Украину, народ и режим Ирана отличаются друг от друга. Иранский режим убивает мирных людей, сажает их в тюрьмы, подавляет свободу слова. А Украину пытается уничтожить Россия. Мы против всего этого», — сказала Мариам Шариф.



По ее словам, цель марша — поддержать и сплотить людей борющиеся с диктаторскими режимами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





