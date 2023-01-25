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Директор «Вивамед»: Состояние Саакашвили стабильное, у него легкие симптомы коронавируса
25.01.2023 12:46
По заявлению клинического директора «Вивамед» Зураба Чхаидзе, после того, как у Саакашвили подтвердился коронавирус, был созван консилиум, в состав которого вошли врачи разных специальностей, в том числе лечащий врач Саакашвили.
По его словам, консилиум согласовал план лечения Саакашвили, согласно которому и проходит лечение пациента.
«Как известно, вчера у пациента был диагностирован Covid-19. Так как была соответствующая симптоматика, клинические данные — была высокая температура и боли в суставах, подозрение на ковид-инфекцию. Коронавирус подтвердился в результате PCR-теста. Состоялся консилиум врачей, состоящий из докторов различных специальностей. Исходя из болезни Саакашвили, в консилиуме участвовали гематолог, реаниматолог, конечно же, лечащий врач и инфекционист. Согласован план, как лечебный, так и профилактический, и лечение продолжается», — заявил Зураб Чхаидзе.
По словам Зураба Чхаидзе, у Саакашвили легкие симптомы коронавируса, а эпидемиологическая служба активно работает над установлением источника инфекции.
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