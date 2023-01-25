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В клинике «Вивамед» отказались переводить Михаила Саакашвили в реанимацию


25.01.2023   15:07


Клинический директор клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе заявил, что не видит необходимости перевода в реанимацию заболевшего коронавирусом заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили.

По его словам, к этому выводу пришел консилиум, который вчера обсудил ситуацию. Перевода Саакашвили в реанимацию требовали адвокаты.

«Пришел ответ, что ПЦР-тест положительный. Сразу собрали консилиум врачей, в том числе реаниматолога. Больного осмотрели, составили и согласовали план лечения, посчитали, что его параметры не подходят для перевода в реанимационное отделение», — сказал Чхаидзе.

По его словам, состояние Саакашвили стабильное, заболевание проявляется в достаточно легкой форме.

Одновременно он опроверг информацию адвокатов о том, что Саакашвили накануне терял сознание.

От кого заразился Саакашвили — неизвестно. В клинике «Вивамед» заявляют, что уже протестировали большую часть персонала, и у всех отрицательные тесты.

Независимая экспертиза ранее заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме Саакашвили отравляющих веществ — солей тяжелых металлов. В числе основных диагнозов — прогрессирующая деменция и ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и четыре месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили второй месяц рассматривается в Тбилисском городском суде.


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