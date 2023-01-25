

Cуд отложил слушания по обвинению Саакашвили в превышении служебных полномочий

25.01.2023 15:13





Тбилисский городской суд сегодня отложил на 15 февраля заседание по одному из процессов над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Суду был представлен протокол Пенитенциарной службы, где говорилось, что Саакашвили отказывается присутствовать на заседании, в том числе дистанционно, по состоянию здоровья.



В данном случае речь идет о так называемом «деле 7 ноября 2007 года» — тогда в Тбилиси были жестко подавлены акции протеста оппозиции и в здание телеканала «Имеди» вошел спецназ. В связи с теми событиями Саакашвили обвиняется в превышении должностных полномочий — наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



В настоящее время Саакашвили отбывает шестилетний срок по делу о помиловании осужденных в гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.



В стадии рассмотрения, кроме дела о событиях ноября 2007 года, также дело о растрате бюджетных средств и о незаконном пересечении границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.



Одновременно в Тбилисском городском суде идет рассмотрение ходатайства адвокатов, требующих отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья.



Независимая экспертиза ранее заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме Саакашвили отравляющих веществ — солей тяжелых металлов. В числе основных диагнозов — прогрессирующая деменция и ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата.



Накануне стало известно, что Саакашвили заболел коронавирусом.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и четыре месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.





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