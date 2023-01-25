

Адвокат Саакашвили: клиникой «Вивамеди» владеет близкий к Путину олигарх

25.01.2023 15:33





По словам адвоката Михаила Саакашвили, владельцем клиники «Вивамеди», где с мая находится экс-президент Грузии, является гражданин России и близкий к Владимиру Путину человек Али Аджи Оглы Танри Вердиев. Об этом Шалва Хачапуридзе рассказал телеканалу Formula.



«Директором клиники является г-н Теймур Махмудов, завтра я с ним увижусь. Другого директора я не знаю. В государственном реестре директором указан г-н Теймураз Махмудов, либо же я свяжусь с владельцем клиники «Вивамед», который находится в Москве. Это гражданин России Али Аджи Оглы Танри Вердиев, человек, близкий к Путину», — рассказал адвокат.



Хачапуридзе добавил, что упомянутый Али Аджи Оглы Танри Вердиев также владеет сетью супермаркетов в России. Кроме того, за неделю до того, как Саакашвили перевезли в «Вивамеди», он приобрел погрязшую в долгах клинику.





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