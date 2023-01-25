

Отцу пятерых детей грозит до 7 лет тюрьмы из-за выращивания трёх кустов марихауны

25.01.2023 19:19





Районный суд Гори рассматривает дело Михеила Махарашвили, обвиняемого в выращивании трёх кустов марихуаны.



Махарашвили, который является отцом 5 детей, объясняет, что он легально купил семена каннабиса в магазине и не знал, что нарушает какой-либо закон, выращивая их.



По словам Махарашвили, ему грозит до семи лет тюремного заключения или условный срок. Он также сообщил, что прокуратура предложила ему сделку о признании вины, которая предусматривает освобождение на других условиях в случае признания преступления, но он не согласен на сделку.



«Я говорю, что если я что-то нарушил, пускай арестуют. Никуда я не бегу, почему у меня должен быть условный срок? Ещё до суда, в отделении, мне предлагали сделку. В конечном итоге, судье решать, что я за человек.



Семена мне продали в магазине. Если нельзя, почему они магазину не сказали… Я в чём виноват? Я думал, что выращивать один или два куста разрешено. Сейчас говорят, что это преступление», — рассказал он «Netgazeti».



Изначально о деле Махарашвили сообщила телекомпания «Триалети».





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