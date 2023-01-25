

УЕФА перенес матч за Суперкубок из Казани в Афины

25.01.2023 21:58





Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.



Матч был запланирован на 16 августа 2023 года. Решение о его проведении в Казани было принято в марте 2020 года. Перенос матча в Афины связан с продолжающейся военной агрессией России в Украине.



После вторжения России в Украину, в мае прошлого года, УЕФА запретил российским клубам выступать в турнирах Кубка Европы в сезоне 2022/2023, а также отстранил российскую сборную от участия в Лиге наций. Эти ограничения касаются и российской молодежной сборной.



Кроме того, весной прошлого года из-за российского вторжения в Украину УЕФА отклонил заявки России на проведение Чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.



На следующий день после начала войны, 25 февраля прошлого года, УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Игра состоялась 28 мая прошлого года.





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