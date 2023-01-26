

Ковид у Саакашвили протекает в легкой форме - директор «Вивамед»

26.01.2023 12:51





По заявлению клинического директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе, в течение последних нескольких дней врачи или медсестры не фиксировали у Михаила Саакашвили эпизодов потери сознания.



Как сообщил журналистам Зураб Чхаидзе, ковид-инфекция у третьего президента Грузии протекает в легкой форме и на данном этапе нет признаков осложнений.



«Состояние пациента стабильное. Его физиологические параметры, такие как гемодинамические и респираторные показатели, в норме. У пациента нет температурной реакции, исходя из этого, то, что его адвокат заявил, что он пациент для реанимации, это лишь видение адвоката. Пациента ежедневно осматривают врачи разных специальностей, и его параметры не соответствуют переводу в критический департамент, поэтому он продолжает лечение в палате.



Ковид протекает в легкой форме. О рисках я говорю в целом, потому что ковид характеризуется осложнениями. В этом случае, когда есть и другие сопутствующие заболевания, осложнения не исключены, но на данном этапе ничего не указывает на то, что мы будем иметь дело с осложнениями», - сказал Зураб Чхаидзе.





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