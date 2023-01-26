

Гиули Аласания: Вес Михаила Саакашвили сегодня составил 68 килограммов

26.01.2023 15:35





По заявлению матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, сегодня Михаила Саакашвили взвесили и его вес - «68 килограммов и несколько граммов». Как заявляет Гиули Аласания, это означает, что начался очень быстрый процесс кахексии.



«Он весил 120 килограммов, сегодня утром взвешивали и вес составляет 68 килограммов и несколько граммов. То есть, начался очень быстрый процесс кахексии, что и имели в виду врачи. Эксперты сказали, что наступит этап, когда начнется очень быстрый процесс. Уже начался быстрый процесс кахексии. Начались необратимые процессы, организм полностью разрушился. Если это больной средней тяжести, то я не знаю, что такое – тяжелый больной?!



О реанимации речи нет, хотя человек всю ночь к чему-то подключен и всю ночь рядом с ним сидит медсестра. Да, я так услышала, что в палате всю ночь была медсестра. В действительности они знают, что это очень тяжелый больной, прекрасно знают, в этом и дело, но это нельзя говорить вслух, что тяжелый больной, нельзя и не должно говориться. Человек в ужасном состоянии, хуже невозможно. Эта ложь происходит потому, что они не хотят признать, что человек отравлен, в этом проблема. Остальная проблема исходит из яда», — заявляет мать бывшего президента.





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