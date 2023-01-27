

Выступающая за Грузию Анастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

27.01.2023 11:12





На Чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия) завершились соревнования женщин в короткой программе.



Лучший результат показала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая ошибку на каскаде. Третье место заняла представительница Швейцарии Кимми Репонд.



Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 28 января.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Женщины. Короткая программа



Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81.

Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85.

Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83.

Ольга Микутина (Австрия) – 62,78.

Екатерина Куракова (Польша) – 61,81.

Нина Пинзаррон (Бельгия) – 61,35.

Нийна Петрыкина (Эстония) – 61,05.

Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77.





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