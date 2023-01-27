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Грузинская Православная церковь отмечает день кончины Святой просветительницы Грузии
27.01.2023 13:11
Православная церковь Грузии сегодня отмечает день блаженной кончины Святой просветительницы Грузии, Равноапостольной Нино – Нинооба. По случаю Нинооба во всех православных храмах Грузии пройдут торжественные богослужения.
В Сионском кафедральном соборе в 10:00 началась служба, которую отслужил местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе со священнослужителями.
В Грузии святую Нино особенно почитают и считают христианской покровительницей. Она прославилась проповедованием Евангелия и обращением жителей Иверии в христианскую веру. В 326 году христианство в древней Грузии стало государственной религией именно благодаря проповедям Святой равноапостольской Нино.
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