

Психиатр Корнелиус Катона: У Саакашвили - деменция, люди с деменцией не должны находится в тюрьме

27.01.2023 14:32





У Саакашвили - деменция, и как я понимаю, согласно грузинскому законодательству, соответствующими актами Минздрава предусмотрено, что лица с деменцией не должны находиться в тюрьме, - заявил британский эксперт, психиатр Корнелиус Катона во время опроса в качестве свидетеля на судебном заседании по вопросу отсрочки наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или освобождения его от наказания.



По его словам, в результате исследований он обнаружил у Саакашвили довольно серьезные нарушения здоровья.



«В результате исследований я обнаружил достаточно тяжелые нарушения в плане внимания, памяти, языка и зрительно-пространственного восприятия. Я определил несколько причин, которые могли привести к нейрокогнитивным расстройствам. Первой причиной могло быть его голодание и быстрое возобновление питания, т.е. «рефидинг», частичная асфиксия и эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также его запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также вещества, тяжелые металлы, обнаруженные во время токсикологии его волосы», — заявил эксперт.



Корнелиус Катона также акцентировал внимание на неправильном лечении и в то же время отметил, что если не изменить среду, в которой находится Саакашвили, он не сможет избавиться от синдрома посттравматического стрессового расстройства.





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