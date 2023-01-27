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Психиатр Корнелиус Катона: У Саакашвили - деменция, люди с деменцией не должны находится в тюрьме


27.01.2023   14:32


У Саакашвили - деменция, и как я понимаю, согласно грузинскому законодательству, соответствующими актами Минздрава предусмотрено, что лица с деменцией не должны находиться в тюрьме, - заявил британский эксперт, психиатр Корнелиус Катона во время опроса в качестве свидетеля на судебном заседании по вопросу отсрочки наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или освобождения его от наказания.

По его словам, в результате исследований он обнаружил у Саакашвили довольно серьезные нарушения здоровья.

«В результате исследований я обнаружил достаточно тяжелые нарушения в плане внимания, памяти, языка и зрительно-пространственного восприятия. Я определил несколько причин, которые могли привести к нейрокогнитивным расстройствам. Первой причиной могло быть его голодание и быстрое возобновление питания, т.е. «рефидинг», частичная асфиксия и эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также его запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также вещества, тяжелые металлы, обнаруженные во время токсикологии его волосы», — заявил эксперт.

Корнелиус Катона также акцентировал внимание на неправильном лечении и в то же время отметил, что если не изменить среду, в которой находится Саакашвили, он не сможет избавиться от синдрома посттравматического стрессового расстройства.


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