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Жалоба на следствие о самоубийстве жителя Харагаули подана в Страсбургский суд
27.01.2023 17:19
Центр социальной справедливости подал жалобу в Страсбургский суд по делу о самоубийстве жителя Харагаули после допроса в полиции.
Харагаули — это небольшой поселок городского типа с населением до двух тысяч человек на западе Грузии, в регионе Имерети.
Центр представляет интересы матери погибшего, которая заявляет о неэффективном расследовании и затягивании судебного решения спустя более чем пять лет после трагедии.
По данным правозащитников, 28 октября 2017 года в Харагаульское отделение полиции был вызван Амиран Квирикашвили. Он рассказал членам семьи, что его обвинили в краже металлолома, угрожали и били бумагами по лицу. Через несколько дней он покончил с собой.
Прокуратура возбудило дело по статье о доведении до самоубийства и унижающем обращении. Однако правозащитники считают, что большая часть следственных действий осуществлялась формально.
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