

Жалоба на следствие о самоубийстве жителя Харагаули подана в Страсбургский суд

27.01.2023 17:19





Центр социальной справедливости подал жалобу в Страсбургский суд по делу о самоубийстве жителя Харагаули после допроса в полиции.



Харагаули — это небольшой поселок городского типа с населением до двух тысяч человек на западе Грузии, в регионе Имерети.



Центр представляет интересы матери погибшего, которая заявляет о неэффективном расследовании и затягивании судебного решения спустя более чем пять лет после трагедии.



По данным правозащитников, 28 октября 2017 года в Харагаульское отделение полиции был вызван Амиран Квирикашвили. Он рассказал членам семьи, что его обвинили в краже металлолома, угрожали и били бумагами по лицу. Через несколько дней он покончил с собой.



Прокуратура возбудило дело по статье о доведении до самоубийства и унижающем обращении. Однако правозащитники считают, что большая часть следственных действий осуществлялась формально.





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