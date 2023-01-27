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Жалоба на следствие о самоубийстве жителя Харагаули подана в Страсбургский суд


27.01.2023   17:19


Центр социальной справедливости подал жалобу в Страсбургский суд по делу о самоубийстве жителя Харагаули после допроса в полиции.

Харагаули — это небольшой поселок городского типа с населением до двух тысяч человек на западе Грузии, в регионе Имерети.

Центр представляет интересы матери погибшего, которая заявляет о неэффективном расследовании и затягивании судебного решения спустя более чем пять лет после трагедии.

По данным правозащитников, 28 октября 2017 года в Харагаульское отделение полиции был вызван Амиран Квирикашвили. Он рассказал членам семьи, что его обвинили в краже металлолома, угрожали и били бумагами по лицу. Через несколько дней он покончил с собой.

Прокуратура возбудило дело по статье о доведении до самоубийства и унижающем обращении. Однако правозащитники считают, что большая часть следственных действий осуществлялась формально.


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