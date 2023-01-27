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Грузинский фигурист завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале
27.01.2023 18:15
Юный грузинский фигурист Константин Супаташвили завоевал серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Среди 16 участников 15-летний спортсмен получил лучшую оценку в произвольной программе (123,88 балла) и с 189 баллами занял второе место. От золота его отделили 1,98 балла.
Стоит отметить, что это вторая серебряная медаль Грузии за всю историю зимних Олимпийских игр. До этого серебро в 1997 году завоевал Вахтанг Мурванидзе.
В Италии 21 января открылся зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в программу которого входят соревнования по 14 видам спорта. В фестивале принимают участие молодые спортсмены от 14 до 18 лет.
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