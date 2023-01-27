

Британский психиатр объяснил, почему болезнь Саакашвили не является симуляцией

27.01.2023 21:25





Британский психиатр Корнелиус Катона (Cornelius Katona) объяснил, почему болезнь Саакашвили не является симуляцией. Об этом он говорил на процессе об отсрочке/отмене приговора Саакашвили. Соответствующий вопрос британскому эксперту задали представители Пенитенциарной службы.



«Я изучил этот вопрос и, конечно, увидел бы возможность того, что пациент дает мне ложную информацию или пытается усугубить существующее состояние. Я нашел здесь обратное, он пытался уменьшить тяжесть своих нарушений, а не преувеличить их. В процессе обучения студентов мне приходилось много раз вступать в контакт с профессиональными актерами, которые, исходя из своих профессиональных целей, симулировали болезни на глазах у студентов. По моему наблюдению, гораздо проще симулировать симптом, чем болезнь в целом.



Клинические проявления Саакашвили… доктор Лахан, доктор Голдсмит, Джишкариани и другие грузинские психиатры, все, кто его обследовал, пришли к такому выводу.



Также хочу вам сказать, что даже профессиональным актерам крайне сложно убедить врача в том, что у него посттравматическое стрессовое расстройство», — сказал врач, добавив, что если пациент симулирует болезнь, в определенный период время он забывает, что нужно делать, чего не было в случае с Саакашвили.



Британский эксперт отмечает, Британский эксперт отмечает, что лично осматривал Саакашвили в ноябре 2022 года. По его словам, встреча состоялась в клинике «Вивамед» и продолжалась три часа. По словам Катона, он собрал полный психиатрический анамнез Саакашвили и осмотрел больного. По словам психиатра, в процессе диагностики он использовал руководство по психиатрии и диагностике, которое предлагает Ассоциация психиатров.



Кроме того, эксперт отмечает, что провел детальную когнитивную оценку и в результате этих исследований обнаружил у пациента достаточно тяжелые нарушения внимания, памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия.



На судебном заседании Корнелиус Катона заявил, что поставил Михеилу Саакашвили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство и деменция.



По словам британского эксперта, в своем отчете он выделил несколько причин, которые могли вызвать у Саакашвили нейрокогнитивное расстройство:



«Основной причиной могло быть его голодание и быстрый рефидинг, частичная асфиксия, эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, запоздалое лечение энцефалопатии Вернике, многочисленные лекарства, которые он принимал, а также тяжелые металлы, обнаруженные в токсикологии его волос», — сообщил психиатр.



По словам Катона, Саакашвили не получал специфического лечения посттравматического стрессового расстройства и находится в среде, где не чувствует себя в безопасности, что является основной причиной того, что этот диагноз сохраняется.



Эксперт отмечает, что его заключение является препятствием в лечении посттравматического стрессового расстройства и деменции. Корнелиус Катона считает, что лечение Саакашвили должно продолжаться в стране и медицинском учреждении, где он будет чувствовать себя в безопасности.



На вопрос адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, является ли Михаил Саакашвили серьезным, хроническим больным, британский психиатр отвечает, что да.



Катона соглашается с адвокатами в том, что пребывание Саакашвили в тюрьме негативно скажется на его здоровье и будет мешать отбыванию наказания.



Если Михаил Саакашвили останется в тюрьме, британский эксперт считает, что его депрессивные симптомы, вызванные посттравматическим стрессовым расстройством, усугубятся, а психиатр отмечает, что у пациента достаточно тяжелые когнитивные расстройства, причина которых не установлена. и если это не обнаружить и не лечить соответствующим образом, тяжесть этих нарушений будет прогрессивно углубляться.



Кроме того, эксперт считает, что Михаилу Саакашвили нельзя проводить психотерапию в условиях наблюдения и наблюдения со стороны пенитенциарной службы, а лечение под видеонаблюдением ухудшит его состояние.



Представители Пенитенциарной службы спросили британского эксперта, если когнитивные проблемы Саакашвили действительно настолько глубоки и глобальны, то как осужденный может помнить случаи возможного насилия и рассказывать о них подробно, непрерывно, на что Котона ответил, что это диагноз не обязательно означает, что больной ничего не должен помнить.



По словам эксперта, во время указанной диагностики больные помнят основные события, так же и в случае с Саакашвили, хотя это не значит, что он может помнить все.



Прошло несколько недель с момента рассмотрения в суде ходатайства об отсрочке приговора или освобождении от наказания в отношении Саакашвили. В рамках процесса в качестве свидетелей на суде выступили как грузинские, так и иностранные специалисты.





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