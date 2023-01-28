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Первая грузинская золотая медаль в фигурном катании - Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы
28.01.2023 19:48
В финском городе Эспоо проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. После великолепного исполнения короткой программы, в которой выступающая под флагом Грузии Анастасия Губанова заняла первое место, сегодня она прекрасно выступила и в произвольной программе — 130,10, и набрав в сумме 199,91 балла стала чемпионкой Европы.
Позже сегодня на лёд также выйдут танцевальные пары — Георгий Ревия и Мария Казакова, занявшие 8-е место по итогам первого выступления. В чемпионате Европы также приняли участие Ника Эгадзе и Морис Квителашвили, заняв 7-е и 16-е места в личном первенстве.
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