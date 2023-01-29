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Жители Гудаури перекрыли гондолу
29.01.2023 14:39
Жители Гудаури устроили забастовку. Они перекрыли подступы к гондоле и не пускают туда отдыхающих. Митингующие пытаются добиться разрешения на парапланеризм, пишет Telegram-канал Gudauri_news.
«В Гудаури перекрыли гондолу и никого не пускают. Правительство Грузии, спасите Гудаури. Бизнес здесь не останется. Чувствую себя в Афганистане», — пишет пользователь социальных сетей.
Ранее в Гудаури разгорелся скандал, который уже успел стать международным. 18 января австралийское издание ABC опубликовало статью, в которой говорилось, что десятки иностранных инструкторов, в том числе австралийцы, не могут работать на грузинском курорте «из-за угроз безопасности». Сообщалось, что местные инструктора всячески препятствуют деятельности иностранцев.
Кадры запугивания также были опубликованы польским инструктором.
SOVA
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