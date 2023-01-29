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Жители Гудаури перекрыли гондолу


29.01.2023   14:39


Жители Гудаури устроили забастовку. Они перекрыли подступы к гондоле и не пускают туда отдыхающих. Митингующие пытаются добиться разрешения на парапланеризм, пишет Telegram-канал Gudauri_news.

«В Гудаури перекрыли гондолу и никого не пускают. Правительство Грузии, спасите Гудаури. Бизнес здесь не останется. Чувствую себя в Афганистане», — пишет пользователь социальных сетей.

Ранее в Гудаури разгорелся скандал, который уже успел стать международным. 18 января австралийское издание ABC опубликовало статью, в которой говорилось, что десятки иностранных инструкторов, в том числе австралийцы, не могут работать на грузинском курорте «из-за угроз безопасности». Сообщалось, что местные инструктора всячески препятствуют деятельности иностранцев.

Кадры запугивания также были опубликованы польским инструктором.


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