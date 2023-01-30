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Скончался архимандрит, пострадавший при пожаре в Гелати
30.01.2023 13:14
Скончался архимандрит Иосиф Бурджанадзе, пострадавший в результате пожара, вспыхнувшего в Гелатском монастыре. Данную информацию опубликовала Кутаисско-Гаэнатская епархия.
Архимандрит находился в больнице более двух недель. Врачи оценивали его состояние как критическое.
Что касается версии о причинах пожара, то в Кутаисско-Гаэнатской епархии заявили следующее:
«От зажженного камина в гостевой келье Гелатского монастыря загорелась стоящая рядом кровать. Это произошло в то время, когда последний оставшийся гость вышел из кельи.
Архимандрит Иосиф вошел в келью для гостей, что бы потушить пожар, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу».
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