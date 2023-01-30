Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Скончался архимандрит, пострадавший при пожаре в Гелати


30.01.2023   13:14


Скончался архимандрит Иосиф Бурджанадзе, пострадавший в результате пожара, вспыхнувшего в Гелатском монастыре. Данную информацию опубликовала Кутаисско-Гаэнатская епархия.

Архимандрит находился в больнице более двух недель. Врачи оценивали его состояние как критическое.

Что касается версии о причинах пожара, то в Кутаисско-Гаэнатской епархии заявили следующее:

«От зажженного камина в гостевой келье Гелатского монастыря загорелась стоящая рядом кровать. Это произошло в то время, когда последний оставшийся гость вышел из кельи.

Архимандрит Иосиф вошел в келью для гостей, что бы потушить пожар, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна