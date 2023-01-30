

Начинается новая общенациональная программа, предусматривающая строительство и реабилитацию 885 детских садов

30.01.2023 13:28





По инициативе премьер-министра Грузии начинается новая программа, которая предусматривает строительство и реабилитацию 885 детских садов по всей стране.



Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



По сообщению пресс-службы, будет построено 330 новых и отремонтировано 555 детских садов. Данный вопрос обсуждался сегодня на заседании правительства.



«Программа строительства-реабилитации детсадов будет реализована в несколько этапов, на что из государственного бюджета выделяется 1,3 миллиарда лари. Отметим, что в первый этап работ в бюджете на 2023 год уже предусмотрено 100 миллионов лари. Строительно-реабилитационные работы проведет Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, тендеры будут объявлены в ближайшее время. В рамках новой программы будут построены и отремонтированы детские сады в соответствии с современными стандартами. Будут благоустроены внутренние и наружные пространства детсадов, рекреационные зоны, коммуникации и санузлы. Сады будут полностью адаптированы для людей с особыми потребностями. Развитие инфраструктуры детских садов планируется в соответствии с информацией и приоритетами, предоставленными органами местного самоуправления», — говорится в официальной информации.





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