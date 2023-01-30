

НПО оценивают процесс избрания членов Высшего совета юстиции

30.01.2023 18:13





«Коалиция за независимое и прозрачное правосудие» — объединение НПО, занимающихся вопросами судебной системы — оценивает реформы, проведенные в судебной системе, как «недостаточную попытку демократического преобразования и оздоровления», и в этом контексте говорит о необходимости глубокой реформы Высшего совета юстиции. В этом направлении коалиция подчеркивает важность избрания независимых членов совета.



В заявлении, опубликованном 27 января, коалиция отмечает, что несмотря на то, что срок полномочий пяти членов совета, не являющихся судьями, истек в январе 2021 года, их места все еще остаются вакантными. Неправительственные организации также обращают внимание на объявление Парламентом в сентябре 2022 года конкурса по отбору членов, не являющихся судьями, и комитетские слушания соответствующих кандидатов и заявляют, что, несмотря на публичность процесса, интервью с несколькими кандидатами за один день не создали возможности качественного управления процессом.



«Демократия, основанная на верховенстве закона, предполагает не только формальную концепцию публичности и прозрачности, где достаточно соблюдения процедур. Она должна основываться на предметном и содержательном обсуждении и обмене мнениями между большинством и оппозицией, широком консенсусе в соответствии с общественными интересами», — заявили в коалиции.



По заявлению неправительственных организаций, следует обратить внимание на содержание вопросов, заданных депутатами Парламента, и на равные подходы к кандидатам. В частности, у членов парламентского большинства были вопросы политического содержания к отдельным кандидатам, в том числе по поводу выражения своих политических взглядов в социальных сетях.



Кроме того, по их заявлению, оппозиционные партии не принимали должного участия в процессе собеседования с кандидатами. «Активно участвуя в этом процессе, можно было, с одной стороны, задать критические вопросы кандидатам и оценить их взгляды/квалификацию, а с другой стороны, объективно обсудить проблемы в судебной системе».



«Несмотря на недостатки» в процессе, коалиция считает, что у Парламента все еще есть возможность «решить этот вопрос на основе многостороннего консенсуса и в соответствии с общественными интересами».



Таким образом, «Коалиция за независимое и прозрачное правосудие» призывает Парламент Грузии:



- отобрать независимых, добросовестных, компетентных и политически нейтральных кандидатов, пользующихся высоким общественным доверием;

- принять решение об избрании пяти членов Высшего совета юстиции на основе политического консенсуса с парламентской оппозицией;

- на основе глубокого анализа существующих проблем в судебной системе разработать реформу Высшего совета юстиции и судебной системы в целом, которая будет направлена на создание суда, свободного от политических и внутрикорпоративных влияний.





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