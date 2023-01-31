

Саакашвили необходимо внутривенное питание - гастроэнтеролог

31.01.2023 11:12





По словам гастроэнтеролога Мананы Кварцхава, произошло то, что прогнозировала «Эмпатия» - у Михеила Саакашвили развилась кахексия.



По ее словам, до ареста Саакашвили весил 115 килограмм, при поступлении в клинику «Вивамед» — 104 килограмм. По последним данным, он весит 69 килограмм.



«То есть больной похудел на 46 килограмм от исходного веса. Темпы снижения за 9 месяцев выше, чем за предыдущий период с учетом 2-х голодовок», — заявила Кварцхава на суде, где обсуждается вопрос об отсрочке приговора и освобождении от наказания Саакашвили.



По мнению Кварцхава, единственным оправданным и правильным лечением в данном случае является парентеральное питание. Парентеральное питание [внутривенное питание, которое подается через катетер, установленный в вену] является альтернативным или дополнительным (по сравнению с энтеральным/пероральным питанием) способом обеспечения больного необходимыми нутриентами.



«При усугублении кахексии следует ожидать постепенного отключения жизненных функций организма. В нынешнем состоянии, особенно в период постголодовки, на этом этапе я считаю, что единственно разумной формой лечения является парентеральное лечение. Я слышала, что он отказывается это делать. Я не знаю, так ли это. Поэтому необходимо, что бы существовала профессиональная группа, в которую входят диетолог, психолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Это должна быть обученная команда, и пациент должен быть убежден, что эта процедура необходима для его жизни», — сказала Манана Кварцхава.



Гастроэнтеролог отметила, что до ареста Саакашвили был практически здоров — у него была только легкая врожденная форма талассемии, синдром старения, состояние после операции на желудке в 2017 году и успешного лечения от хеликобактер пилори в 2018 году.



По словам Кварцхава, гастроэнтерологические диагнозы Саакашвили включают:



Рефлюкс-эзофагит

Хронический эрозивный гастрит

Метаплазия слизистой оболочки желудка, что представляет небольшой риск развития рака желудка

Полипоз желудка

Дуоденит

Диафрагмальная грыжа

Дивертикулез

Гастроэнтеролог отметила, что нутриционно-восстановительная терапия (т.н. рефидинг) после голодовки, в Горийской больнице проводилась с нарушениями, не учитывались преморбидное состояние и индивидуальные особенности. Кроме того, она подчеркнула, что Саакашвили стал первым пациентом в Грузии, прошедшим восстановительную пищевую терапию — в тот же период Минздрав утвердил протокол возобновления питания и раньше такой практики не было.



По его словам, у Саакашвили неустановленное генетическое нарушение метаболизма, которое не удалось полностью диагностировать.



По словам Кварцхавы, Саакашвили дважды проходил гастрофиброскопию, и, несмотря на хорошее лечение, за период с первого до второго обследования его состояние не улучшилось.



«Есть не только органические патологии, но и функциональные патологии. Таким образом, состояние здоровья субъекта тяжелое в гастроэнтерологическом направлении. В частности, есть несколько ведущих заболеваний, наряду с неврологическими и психическими диагнозами, которые способствуют нарушениям гастроэнтерологической системы», — добавила Манана Кварцхава.



Прошло несколько недель с момента начала рассмотрения в суде ходатайства об отсрочке приговора Саакашвили или освобождении от наказания. В рамках процесса в качестве свидетелей в суде дали показания как грузинские, так и иностранные специалисты.





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