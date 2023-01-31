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Гелатский монастырь продолжает разрушаться
31.01.2023 12:26
Проблемы Гелатского монастыря остаются нерешенными — состояние комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по прежнему внушает серьезные опасения.
Об этом заявил Национальный исследовательский центр истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили. Отчет был подготовлен в ответ на обращении Патриархии.
Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Там действовала знаменитая Гелатская академия, в монастыре расположена могила легендарного царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уже несколько лет вокруг Гелати продолжается скандал — монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.
Выводы экспертов:
Процесс принятия решений по реставрации комплекса крайне централизован и непрозрачен, рекомендации прошлых лет игнорируются, критерии проводимых работ неизвестны. Документацию, описывающую работы, трудно получить даже в профессиональных кругах, что противоречит международным стандартам управления памятниками всемирного наследия.
Не выполняются требования ЮНЕСКО, в частности, не существует комитета по управлению памятником, работы ведутся хаотично и фрагментарно, роль Совета Всемирного наследия в отношении вопроса Гелати чисто формальная.
До сих пор не решена эффективно проблема кровли, которая сложилась за годы неверного подхода к реставрационным работам, использованию некачественных материалов и непрофессиональной укладки. После принятых мер, чтобы вода во время дождей не попадала в храм, водоотводы все равно не справляются, а внутри храма продолжается испарение влаги, что угрожает сохранности росписи.
Используемая методология консервации росписей стен оценивается негативно. Фрески находятся «в процессе активного повреждения в результате повышенной влажности и кристаллизации солей». Активные очаги повреждения выявлены и в западном рукаве — именно там, где грузино-итальянская группа несколько месяцев назад провела полную консервацию.
Центр Чубинашвили называет возмутительной примененный метод тонировки росписи, который создает иллюзию сохранности фресок.
«Примененный в Гелати метод — вмешательство реставраторов в первоначальную штукатурку, подмена исторической реальности интерпретируемой ими реальностью — по сути представляет собой фальсификацию живописи и наносит ущерб внешнему виду памятника всемирного наследия», — говорится в отчете.
Центр разработал пакет рекомендаций, состоящий из двух частей: экстренные и долгосрочные.
Министерство культуры пока не прокомментировало выводы экспертов.
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