

Гелатский монастырь продолжает разрушаться

31.01.2023 12:26





Проблемы Гелатского монастыря остаются нерешенными — состояние комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по прежнему внушает серьезные опасения.



Об этом заявил Национальный исследовательский центр истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили. Отчет был подготовлен в ответ на обращении Патриархии.



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Там действовала знаменитая Гелатская академия, в монастыре расположена могила легендарного царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Уже несколько лет вокруг Гелати продолжается скандал — монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.



Выводы экспертов:



Процесс принятия решений по реставрации комплекса крайне централизован и непрозрачен, рекомендации прошлых лет игнорируются, критерии проводимых работ неизвестны. Документацию, описывающую работы, трудно получить даже в профессиональных кругах, что противоречит международным стандартам управления памятниками всемирного наследия.



Не выполняются требования ЮНЕСКО, в частности, не существует комитета по управлению памятником, работы ведутся хаотично и фрагментарно, роль Совета Всемирного наследия в отношении вопроса Гелати чисто формальная.



До сих пор не решена эффективно проблема кровли, которая сложилась за годы неверного подхода к реставрационным работам, использованию некачественных материалов и непрофессиональной укладки. После принятых мер, чтобы вода во время дождей не попадала в храм, водоотводы все равно не справляются, а внутри храма продолжается испарение влаги, что угрожает сохранности росписи.



Используемая методология консервации росписей стен оценивается негативно. Фрески находятся «в процессе активного повреждения в результате повышенной влажности и кристаллизации солей». Активные очаги повреждения выявлены и в западном рукаве — именно там, где грузино-итальянская группа несколько месяцев назад провела полную консервацию.



Центр Чубинашвили называет возмутительной примененный метод тонировки росписи, который создает иллюзию сохранности фресок.



«Примененный в Гелати метод — вмешательство реставраторов в первоначальную штукатурку, подмена исторической реальности интерпретируемой ими реальностью — по сути представляет собой фальсификацию живописи и наносит ущерб внешнему виду памятника всемирного наследия», — говорится в отчете.



Центр разработал пакет рекомендаций, состоящий из двух частей: экстренные и долгосрочные.



Министерство культуры пока не прокомментировало выводы экспертов.



Источник: Новоnсти - Грузия

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