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Директор «Вивамед»: Саакашвили «пока не переводят» в реанимационное отделение
31.01.2023 15:26
Директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе заявляет, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «пока не переводят» в реанимационное отделение.
Как заявила Нино Надирадзе Первому каналу Грузии, Михаил Саакашвили находится в палате.
«Когда мы решим, скажем. Пока нет», — заявила Надирадзе.
Недавно Георгий Чаладзе распространил информацию, что Михаила Саакашвили переводят в реанимацию.
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