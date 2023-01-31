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Директор «Вивамед»: Саакашвили «пока не переводят» в реанимационное отделение


31.01.2023   15:26


Директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе заявляет, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «пока не переводят» в реанимационное отделение.

Как заявила Нино Надирадзе Первому каналу Грузии, Михаил Саакашвили находится в палате.

«Когда мы решим, скажем. Пока нет», — заявила Надирадзе.

Недавно Георгий Чаладзе распространил информацию, что Михаила Саакашвили переводят в реанимацию.


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