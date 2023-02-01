

С сегодняшнего дня повторное техинспектирование автомобиля стало платным

01.02.2023 10:51





С сегодняшнего дня повторное техническое инспектирование автомобиля стало платным. В частности, как сообщил «Интерпрессньюс» председатель Союза центров техинспектирования Георгий Шиолашвили, стоимость повторного технического инспектирования будет составлять 20 и 30 лари в зависимости от типа автомобиля.



«С сегодняшнего дня автовладельцы, обращающиеся в центры технического инспектирования для проведения повторного инспектирования, должны будут платить по соответствующему тарифу. Тариф установлен - для легковых автомобилей и прицепов он составит 20 лари, для автобусов и грузовиков - 30 лари», - сказал Георгий Шиолашвили.



Что касается других изменений, запланированных в процессе технического инспектирования, в том числе инструментального мониторинга визуального выхлопа, Шиолашвили говорит, что эта регуляция, предположительно, вступит в силу с лета, и к процессу подключатся специальные экипажи Министерства охраны окружающей среды.



Еще одно новшество, которое уже внедрено в порядок технического инспектирования, это инспектирование повышенного шума. По информации Шиолашвили, лицо, проводящее инспектирование, отметит недостаток автомобиля, уровень шума которого превышает норму.





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