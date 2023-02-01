

На Евровидении-2023 представительница Грузии выступит во втором полуфинале шоу

01.02.2023 11:34





Жеребьевка конкурса прошла в Ливерпуле, городе-организаторе Евровидения 2023, где было объявлено, что представительница Грузии выступит во второй половине второго полуфинала шоу.



Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Армения, Кипр, Румыния, Дания, Бельгия, Исландия, Греция, Эстония, Албания, Австралия, Австрия, Литва, Сан-Марино, Словения и Польша.



Что касается первого полуфинального шоу, то здесь выступят Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Норвегия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.



В финал автоматически выходят страны «большой пятерки»: Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия и победитель прошлого года Украина.



Германия, Франция и Италия смогут проголосовать в первом полуфинале, а Украина, Испания и Великобритания — во втором полуфинале.



Напоминаем, что конкурс песни Евровидение пройдет 9, 11 и 13 мая в британском городе Ливерпуль.







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