

Организаторы акции в поддержку Навального в Тбилиси извинились за травлю девушки, заявившей о «параде лицемерия»

01.02.2023 12:24





Фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе и организаторы недавней акции в Тбилиси за свободу российских политзаключенных выразили поддержку гражданке Грузии Лорене Берия. Ранее она сообщила о травле со стороны некоторых российских пользователей соцсетей. Команда фонда подчеркивает, что любые формы буллинга в отношении любых лиц неприемлемы.



Директор офиса «Свободной России» на Южном Кавказе Егор Куроптев, как один из участников многочисленных антиоккупационных акций в Грузии и сооснователь детского лагеря «Сила в единстве» для детей, живущих у линии оккупации, отдельно заявляет об абсолютной неприемлемости каких-либо форм неуважительного обращения в адрес беженцев из оккупированной Россией Абхазии или т.н. Южной Осетии:



«Россия является страной, которая оккупирует территории Грузии, похищает грузинских граждан, ворует все больше и больше грузинских земель. Мы должны бороться за деоккупацию Грузии и победу Украины не менее, а может и более активно, чем за деоккупацию собственной страны, захваченной преступным режимом Путина и его сторонниками. Позиция госпожи Берия и многих других граждан Грузии в отношении различных российских политиков понятна. Это позиция гражданки страны, оккупированной нашим государством. Да, большинство из нас выступает против российских властей и против оккупации. Но это позиция гражданки страны, которая приютила тысячи российских активистов, за что мы безмерно благодарны Грузии. Безусловно, я уважаю позицию любого гражданина Грузии. Тем более, человека, который на себе испытал агрессию российского государства».



Семен Кочкин, один из организаторов акции в Тбилиси в поддержку политзаключенных, где выступила Лорена Берия, в свою очередь, заявил: «У нас общий враг. Абхазия и т. н. Южная Осетия – это Грузия. Крым – это Украина. Мы против войны 2008 года и полностью поддерживаем Грузию. Полностью поддерживаем Украину».



Команда фонда и организаторы акции отмечают, что на самой акции, друзья и коллеги поговорили с Берия крайне уважительно, предоставили ей микрофон для выражения важной позиции гражданки Грузии в рамках проводимой акции.



«Мне очень жаль, что нашлись те, кто впоследствии, не понимая сути вопроса, решили использовать нормальный честный диалог в целях получения «айков» в соцсетях. Организаторы акции и выступающие были очень признательны госпоже Берия за ее позицию и желание донести ее до собравшихся. Вы видите это в полной версии видео с акции», — добавил Егор Куроптев.



Команда фонда «Открытая Россия» на Южном Кавказе и организаторы акции приносят извинения Лорене Берия за последующее поведение отдельных лиц в соцсетях и еще раз благодарят ее за высказанную позицию. «Для нас позиция грузин и украинцев крайне важна. Как, уверены, и для миллионов россиян, выступающих против режима в России, оккупации, войн и агрессии», — говорится в заявлении.



Напомним, уроженка Сухуми Лорена Берия вместе с гражданской Украины и другими единомышленниками посетила акцию в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключенных в Тбилиси. Девушка взяла микрофон и напомнила демонстрантам о призывах главного российского оппозиционера в 2008 году бомбить «грызунов» и признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Выступление за свободу Навального на улицах Тбилиси Лорена назвала «парадом лицемерия». Позже Лорена стала получать угрозы в свой адрес.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





