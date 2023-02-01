

В двух средних школах Грузии числится по одному ученику

01.02.2023 13:06





В Грузии в 2-х школах числится по одному ученику. Информацию о школах с низким и высоким контингентом «Интерпрессньюс» запросил из информационной системы управления образованием.



По официальной информации, эти школы находятся в Душетском и Каспском муниципалитетах.



В частности, в публичной школе села Чаргали Душетского муниципалитета одному учащемуся преподают 7 учителей, а в публичной школе села Гудалети Каспского муниципалитета одному ученику - 4 учителя.



Кроме того, согласно информации, предоставленной информационной системой управления образованием, еще в 4-х школах, расположенных в Грузии числятся по 2 ученика; в 9 школах – по 3; в 6 школах по 4; в 8 школах по 5 учеников. В среднем в этих школах преподают от 3 до 13 учителей.



Всего в Грузии 288 школ, где учатся от 1 до 30 учеников.



Что касается самых больших по численности школ, то, по официальной информации, наибольшее количество учащихся – 2664 числятся в первой экспериментальной публичной школе Тбилиси. За ней следует тбилисская публичная школа №175 с 2633 учащимися, а на третьем месте – публичная школа №161 с 2548 учащимися.



Помимо публичных школ, расположенных в Тбилиси, в первую десятку по численности также вошли батумские физико-математическая школа №6 и публичная школа №8, а также публичная школа №1 им.Акакия Церетели в Кутаиси.



Для справки, всего в Грузии 2085 школ, в которых обучаются 632 726 учащихся с первого по двенадцатый класс.





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