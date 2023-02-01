

Директор клиники: Индекс массы Саакашвили не соответствует параметрам лечения в реанимации

01.02.2023 13:34





Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил в интервью телекомпании «Имеди», что физиологические показатели Михеила Саакашвили остаются в пределах нормы, а его индекс массы не соответствует параметрам лечения в отделении реанимации.



По словам Иване Чхаидзе, Саакашвили сказал, что согласится на парентеральное питание, если его переведут в реанимацию. Чхаидзе отметил, что с этим у клиники нет проблем:



«Больной Саакашвили ест очень мало. Это минимальное количество калорий, которое необходимо человеческому организму для поддержания жизненных сил. Никакой дисфункции глотания или другого механизма, мешающего приему пищи, по крайней мере, не выявлено.



Было предложено парентеральное питание. Больной категорически отказывается от парентерального питания. Сегодня по поводу этого парентерального питания он сказал (верней, как он сам отметил, завтра даст более точный ответ), что продолжит, если его переведут в реанимацию. У нас и с этим проблем нет. Физиологические показатели пациента остаются в пределах нормы, хотя индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении», — сообщил телекомпании «Имеди» Иване Чхаидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





